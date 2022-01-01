Елена Синица Экс-глава краевого УФССП решил дать показания в суде Игоря Кожевникова обвиняют в получении 38 взяток Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Сегодня, 9 января, в Пермском районном суде состоялось заседание по делу бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. На нём Кожевников решил дать показания, хотя ранее отказывался это делать.

По словам Кожевникова, преступлений он не совершал, а следствие сфабриковало доказательства. Он отметил, что намерен доказать это в суде, пишет Properm.ru.





Со слов Игоря Кожевникова, часть вещественных доказательств была испорчена, в частности, жёсткий диск с данными у оговорившей его бывшей руководителя межрайонного отдела особых производств УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой.





Кожевников утверждает, что Марданова при помощи следствия выдумала свои показания. Например, она якобы оговорила его во взятке, полученной от Ильвира Ахтямиева 11 ноября 2017 года.





Он заявил, что следствие копировало показания Мардановой и Ахтямиева «вплоть до орфографических ошибок». В подтверждение своей невиновности Кожевников также назвал то, что воспитывался «в хорошей семье и ни в чём не нуждался, а слово «офицерская честь» для него — не пустой звук».





Напомним, 15 ноября Пермский райсуд изменил меру пресечения Игорю Кожевникову с запрета определённых действий на содержание под стражей на два месяца. Это произошло в первый день процесса по его уголовному делу. Сторона обвинения представила в суде сведения о том, что, несмотря на запрет, Кожевников вёл телефонные переговоры со свидетелями и фигурантами уголовного дела, а в одной из бесед высказывал намерения сбежать на Украину.





Игорь Кожевников обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получил в общей сложности 38 взяток на сумму более 15 млн руб. Кроме того, вместе с подчинённой Александрой Мардановой Кожевников будто бы организовал схему обналичивания через счета отдела УФССП более 222 млн руб. Сам бывший судебный пристав вины не признаёт.

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