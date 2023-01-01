Ко Дню радио «Ростелеком» в Перми рассказал о семье связистов с общим стажем работы почти 70 лет Поделиться Твитнуть

Компания «Ростелеком» в Перми рассказала о династии связистов, которая трудится в отрасли уже почти 70 лет. Семья Волковых поделилась своей историей о том, как передается телеком-эстафета.

Глава династии Валентина Михайловна начала работать в компании в 1970 году на городском радиотрансляционном узле связи. Именно благодаря ей жители Перми и Пермской области могли провести к себе в квартиру заветную радиоточку к которой можно было подключить индивидуальный радиоприемник. Совершенствовались технологи, совершенствовалась и Валентина Михайловна. Через пару лет она уже была не просто специалистом по подключениям, а перешла в другой отдел и стала экономистом. Одна из первых освоила персональный компьютер и успешно сдала зачет перед руководством управления связи.

Елена Волкова, специалист по сопровождению в Пермском филиале ПАО «Ростелеком»:

— Я работаю в связи уже более 25 лет. Еще школьницей я приходила к маме на работу и даже помогала ей немного. У нее на столе всегда лежали абонентские карточки. На каждую нужно было приклеить марку. Мне нравилось этим заниматься. Во время этого занятия слушала взрослые разговоры про связь и радиоточки. Когда пришло время определяться с профессией, а это было конец 90-х, связь активно развивалась. Начали появляться сотовые телефоны и интернет. Мне было интересно узнать, как это все работает изнутри, поэтому я и пошла по маминым стопам.

Дочь Елены, Евгения Колесникова, тоже трудится в «Ростелекоме». Она, как и мама, сначала работала с абонентами и занималась подключением телекоммуникационных услуг. Сегодня девушка находится в декретном отпуске, после которого вновь планирует выходить на работу в компанию.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Сегодня у нас работают более полутора тысяч профессионалов своего дела. Многие из них являются потомственными связистами, чьи родные на протяжении несколько лет вносили свой вклад в развитие отрасли. Как династия Волковых: три их поколения трудятся в телекоме уже много лет. При активном участии этих сотрудниц было построено боле 50 000 километров линий связи по всему Прикамью. Благодаря таким династиям и слаженной работе всей команды специалистов Пермь в свой юбилейный год стала городом на оптике.

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