В технопарке Morion Digital пермских школьников обучат спортивному программированию Поделиться Твитнуть

В Перми для школьников эксперты в области IT-технологий проведут обучение спортивному программированию. Мероприятие состоится 13 мая в технопарке Morion Digital (ш. Космонавтов, 111), сообщают организаторы.

На встречу приглашены школьники с 8 по 11 классы и их учителя. Им расскажут о создании в Перми отделения Федерации спортивного программирования России, о том, что такое спортивное программирование и как оно может стать ключевым фактором успеха в жизни.

На встрече будущие айтишники смогут узнать, как стать крутым разработчиком софта для роботов и сделать лучшего робота, как научиться побеждать, защищая информацию в компьютерных сетях, и стать киберсекьюрити.

Участники узнают, что такое олимпиадное программирование и как оно помогает поступить в топовый вуз. Экспертами выступят специалисты в области информационных технологий, программирования, мехатроники и компьютерной безопасности.

В их числе — преподаватели Пермского университета, директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров, главный режиссёр международного чемпионата по битве роботов Сергей Кошков и представители крупных компаний.

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