Пермская галерея готова выплатить реставраторам 1,8 млн за восстановление 11 предметов Итоги конкурса подведут 1 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская государственная художественная галерея отдаст на реставрацию 11 своих предметов из керамики, сообщает RosTender.info. Специалистов выберут по итогам конкурса.

Компании, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до 29 мая. Итоги подведут 1 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,8 млн руб.

Реставрации подлежат чайное блюдце и ваза-сухарница, а также блюдо-поднос, чайник с крышкой и сливочник из сервиза «Tet-a-tet» Франции ХIХ века. Приведут в порядок и ценности из Германии — две вазы из Дрездена, вазу-фруктовницу от Саксонской фабрики Карла Тиме, канделябр на семь свечей от Мейсенской фарфоровой фабрики и зеркало в фарфоровой «рокайльной» раме.

Предметы расчистят, обработают, добавят утраченные детали, покроют консервирующим лаком. В работу также возьмут скульптурную композицию второй половины XVIII века — её часть утрачена, наблюдаются сколы, сбоины, следы клея.

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