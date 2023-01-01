Максим Артамонов В Перми скульптуру «Легенда о пермском медведе» вернут на прежнее место Ранее её перенесли в другую часть сквера, а потом демонтировали Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

Из сквера напротив ЦУМа у гостиницы «Урал» демонтировали скульптуру «Легенда о пермском медведе», но в ближайшее время её вернут обратно под ели, где она находилась раньше, до реконструкции сквера. Об этом сообщили в администрации Перми.

Сейчас на этом месте благоустроена специальная бетонная площадка, к которой в дальнейшем будет проложена дорожка.

По словам чиновников, вернуть медведя на прежнее место было решено в связи с многочисленными просьбами жителей.

В первоначальном виде скульптура была установлена в 2006 году, однако в 2009-м её заменили на бронзовый памятник. Эта скульптура — конечный пункт «Зелёной линии», главного пешеходного экскурсионного маршрута Перми.

В сентябре 2020 года МКУ «Пермблагоустройство» по заказу администрации Перми объявило аукцион на реконструкцию сквера перед гостиницей «Урал», в рамках которого чиновники решили перестроить сквер. В ходе реконструкции предполагался перенос двух главных объектов — скульптур «Легенда о пермском медведе» и «Кама-река». Их планировалось перенести с окраины сквера вглубь, то есть ближе к гостинице.

Стоимость работ составила более 80 млн руб.

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