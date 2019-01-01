Елена Синица
Скульптуру медведя у гостиницы «Урал» через два года планируют передвинуть
МКУ «Пермблагоустройство» по заказу администрации Перми объявило аукцион на реконструкцию сквера перед гостиницей «Урал».
Согласно конкурсной документации, планируется переустройство сквера с добавлением дополнительных пешеходных дорожек, заменой освещения, обустройством ливнёвки, обновлением деревьев, высадкой цветов.
При этом в сквере установят 107 «малых архитектурных форм».
Но главное, предполагается перенос двух главных объектов нынешнего сквера — скульптур «Легенда о пермском медведе» и «Кама-река». Их планируется перенести с окраины сквера вглубь, то есть ближе к гостинице.
Максимальная стоимость работ — 80,5 млн руб.
Работы должны быть выполнены с 15 марта 2021 года по 30 июня 2022 года.
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