Елена Синица В Кунгуре начали благоустройство исторической части города Работы выполняет подрядная организация ООО «Магистраль» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Подрядная организация ООО «Магистраль» приступила к реализации проекта «Кунгур. Город мастеров», победившего в 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» Минстроя РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, сейчас ведётся работа по планировке территории и обустройству новых прогулочных зон. В 2023 году подрядчик должен будет благоустроить участок ул. Карла Маркса от Соборной площади до Сылвенского моста и прилегающих территорий общей площадью 2,4 га. Здесь запланировано несколько зон отдыха: «Соборная площадь», «Новая Театральная площадь» и пешеходный бульвар ул. Карла Маркса. На реализацию проекта Кунгур получил 95 млн руб. из федерального бюджета. Общая стоимость работ с учётом регионального и местного софинансирования оценивается в 105 млн руб.

На эти деньги обновят существующую сцену, обустроят зелёную зону с местами для отдыха, пространство для детей с батутами, качелями, площадкой для рисования и детских мероприятий. Также предполагается воссоздать образ некогда утраченного Благовещенского собора.





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