В Перми 11 мая Центр поддержки семей участников СВО проведёт расширенный приём граждан Консультации можно получить с 15 до 18 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО в четверг, 11 мая, организует очередной расширенный приём родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Консультации с 15 до 18 часов в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) проведут специалисты минтербеза, военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, военного госпиталя в Перми, краевого ГУФССП России, Нотариальной палаты Пермского края.

Напомним, Единый центр поддержки семей мобилизованных начал работу 17 ноября 2022 года. Кроме того, с 17 февраля 2023 года во всех территориях Прикамья созданы центры поддержки «Помощь здесь». При возникновении вопросов или наличии проблем участник спецоперации или член его семьи из Перми может обратиться по единому телефону +7 (342) 217-33-70.

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