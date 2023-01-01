Елена Синица Жительницу Прикамья оштрафовали за препятствие эксплуатации электросетей Размер штрафа составил 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье строительные материалы и хозяйственные постройки стали предметом спора между их владелицей и ресурсоснабжающей компанией. Последняя утверждала, что всё это мешало эксплуатации воздушных линий электропередачи. Представители юрлица пошли в суд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

Суд оказался согласен с требованиями ОАО «МРСК Урала». Тогда женщину попросили привести свои владения в надлежащее состояние и освободить их не только от штабелей и пиломатериалов, но и от трёх сараев.

Судебные приставы своевременно предупредили женщину о заведении исполнительного производства. Однако она не стала добровольно выполнять решение суда. После этого с неё взыскали исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб. Только после этого она устранила имеющиеся помехи.

Сотрудники ведомства убедились в том, что решение суда было исполнено в полном объёме.





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