Власти официально объявили о старте пожароопасного сезона на севере Пермского края Поделиться Твитнуть

С 9 мая пожароопасный сезон официально открыт в 14 лесничествах севера Пермского края. Речь идёт о территориях Березниковского, Вайского, Веслянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочёвского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского и Юрлинского лесничеств. Об этом сообщили в минприроды.

С открытием пожароопасного сезона лесопожарные формирования должны обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения, организовывается дежурство ответственных работников в выходные и праздничные дни из числа сотрудников министерства, лесничеств, лесхозов, обеспечивается координация действий авиационных и наземных служб тушения, мониторинг лесных пожаров и пожарной опасности в лесах.

«В пожароопасный сезон запрещается сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ и открытый огонь в парках и на сельскохозяйственных угодьях», — добавили в минприроды.

Напомним, в южных и центральных частях Пермского края пожароопасный сезон был открыт с 17 апреля. Тогда все вышеперечисленные ограничения были введены и приняты дополнительные меры на территориях Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очёрского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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