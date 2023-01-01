К выходным в Прикамье потеплеет до +21 градуса Ожидается солнечная и сухая погода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

До конца недели в Пермском крае ожидается солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В среду, 10 мая, максимальная температура воздуха днём составит +13…+18°, на севере вероятны порывы ветра до 13 м/с и небольшой дождь.

В четверг, 11 мая, прогнозируется переменная облачность, ночью будет +2…—3°, днём +11…+16°. В отдельных районах не исключён небольшой дождь.

В пятницу, 12 мая, ожидается малооблачная погода, без дождей, но снова вероятны порывы ветра до 13 м/с. Температура ночью всё ещё будет колебаться возле нулевой отметки, днём потеплеет до +15…+20°.

По предварительному прогнозу, в выходные ночью локально не исключены заморозки до —2°, а днём обещана умеренно-тёплая погода с температурой до +16…+21°.

Несмотря на потепление температурный фон второй недели мая всё равно окажется на 2° ниже климатической нормы.

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