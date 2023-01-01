Алёна Бронникова В долине реки Егошихи в Перми 9 мая произошёл пожар Возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких минут Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В логу у бульвара Гагарина в Перми 9 мая произошёл пожар. В пресс-службе МЧС рассказали, что погибших и пострадавших нет.

Возгорание заметили очевидцы, в 17:41 информация поступила в службу спасения. На место выехали 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Было установлено, что в логу горит мусор на площади 10 кв. м.

Локализовать пожар удалось в 17:52, через минуту его полностью ликвидировали. Сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Информация оперативная и подлежит уточнению, сообщают в ведомстве.

Ранее в логу у бульвара Гагарина, рядом с Южной дамбой, 6 мая произошёл крупный пожар. Спасатели боролись с огнём более двух часов.





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