Алёна Бронникова На юге Пермского края ночью 10 мая ожидаются заморозки, а на севере потеплеет На неделе возможны дожди Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье ожидаются заморозки до -5˚ в центральном и южном районах, днём потеплеет до +15˚. Об этом рассказал telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

По северу региона из-за облачности заморозков уже не будет. Днём, во второй половине, прохождение холодного фронта принесёт дожди, температура воздуха сохранится в пределах +11..+13˚. До южной части холодный фронт доберётся к 11 мая, но существенных осадков уже не ожидается.

На Средний Урал ложбина пониженного давления сместится с северо-востока европейской территории России 14 мая. Это может повлечь незначительные осадки до 5 мм по югу Прикамья и в Перми.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.