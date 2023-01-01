Алёна Бронникова Центр гигиены и эпидемиологии Прикамья готов потратить на авто премиум класса 3 млн рублей Учреждение планирует купить EXEED LX AWD Premium Plus или его эквивалент Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми краевое ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» планирует поставку кроссовера премиум класса EXEED LX AWD Premium Plus. Конкурсная документация появилась 5 мая на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 3,05 млн руб., шаг аукциона составляет от 0,5 до 5% от этой цены. Заявки принимаются до 24 мая. Поставщик будет определён 26 мая. После подписания гражданско-правового договора исполнитель должен привезти автомобиль в Пермь в течение 30 календарных дней.

Согласно техзаданию, поставщик может предоставить эквивалент китайского внедорожника класса В. Автомобиль должен быть новым, выпущен не позже 2023 года, цветом «чёрный металлик», дополнительно оснащён ковриками. В документе содержится подробное описание базовых параметров.

В марте администрация Перми проводила конкурс на оказание услуг лизинга трёх легковых автомобилей Hyundai Sonata. Начальная цена контракта составляла 12,2 млн руб.





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