Алёна Бронникова Управление гражданской защиты Перми объявило конкурс на поставку наградных шампуров Шампуры вручат участникам соревнований по гражданской обороне Поделиться Твитнуть

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МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» проводит конкурс на поставку наградной продукции. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на сайт госзакупок, чиновники планируют приобрести комплект из 70 шампуров на общую сумму до 82,6 тыс. руб.

Такая награда предназначается для участников соревнований в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. Длина наградных шампуров не должна быть меньше 450 мм, у них должны быть плоские металлические лезвия и деревянные ручки.

Заявки принимаются до 15 мая. Исполнитель должен выполнить условия контракта до конца текущего месяца.

Управление гражданской защиты создано для реализации полномочий мэрии Перми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Начальник учреждения Владимир Гнидак в январе вошёл в состав руководства комиссии, занимающейся инвентаризацией защитных сооружений ГО, а в марте был назначен управляющим силами ГО в Перми.





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