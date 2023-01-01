Елена Синица В Перми пройдёт инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны Соответствующее постановление подписал глава города Поделиться Твитнуть

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На сайте горадминистрации появилось постановление о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Соответствующий документ подписал глава города Алексей Дёмкин 23 января.

Согласно этому документу, в Перми создадут специальную комиссию, которая и займётся проведением инвентаризации.





Председателем этой комиссии будет первый замглавы администрации Эдуард Хайруллин, его заместителями — начальник департамента общественной безопасности Алексей Туров и руководитель МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» Владимир Гнидак.





В районах города также будут созданы территориальные комиссии. О проведении проверки сооружений гражданской обороны также должны предупредить руководителей предприятий, на балансе которых они находятся. Инвентаризацию проведут до 25 апреля, а её результаты обобщат до 10 мая.

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