Елена Синица В Курганскую область тушить пожары отправились 50 огнеборцев из Прикамья Также отправлены семь единиц техники Поделиться Твитнуть

В Курганскую область, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населённых пунктов выехали 50 огнеборцев Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций региона.

Сообщается, что 7 мая в 21:20 для борьбы с крупными природными пожарами направлена аэромобильная группировка Пермского края в количестве 50 человек личного состава и семи единиц техники.

Кроме этого, отправлены группировки из Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС России.

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