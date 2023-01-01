Елена Синица В Прикамье 8 и 9 мая температура воздуха опустится ниже климатической нормы Ожидаются заморозки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье 8 и 9 мая температура воздуха будет ниже, чем обычно для этого времени года, ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на экспертов научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Как говорят синоптики, все дело в тыловой части высотной ложбины и холодной восточной периферии антициклона. Именно это повлияет на погоду в Пермском крае. Так, 8 мая, в регионе будет облачно с прояснениями, а вот в северной части края стоит ожидать мокрый снег и снег с дождем.

В ночь на 9 мая же температура воздуха опустится до 0 до -5°, а днем будет +5 до +10°. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с.









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