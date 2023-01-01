Олег Антонов
На ремонт 47,5 км региональных автодорог власти готовы потратить около миллиарда рублей
Власти Прикамья объявили ещё один конкурс на ремонт 47,5 км региональных автомобильных дорог общего пользования в 2023 — 2024 годах. Заказчиком работ является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
В разыгрываемый лот вошли участки дорог: «Пермь — Березники», «Большая Соснова — Частые», «Пермь — Ильинский», «Соликамск — Красновишерск», «Кунгур — Соликамск», «Горнозаводск — граница Свердловской области», «Ильинский — Чермоз», «Очер — Верещагино — Сива».
Срок подачи заявок — до 10 мая, определить победителя должны 15 мая. Начальная (максимальная) цена контракта — 988 млн руб.
Ранее сообщалось о закупке на проведение ремонта 55,1 км региональных автодорог.
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