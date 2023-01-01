Олег Антонов На ремонт 47,5 км региональных автодорог власти готовы потратить около миллиарда рублей Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Власти Прикамья объявили ещё один конкурс на ремонт 47,5 км региональных автомобильных дорог общего пользования в 2023 — 2024 годах. Заказчиком работ является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

В разыгрываемый лот вошли участки дорог: «Пермь — Березники», «Большая Соснова — Частые», «Пермь — Ильинский», «Соликамск — Красновишерск», «Кунгур — Соликамск», «Горнозаводск — граница Свердловской области», «Ильинский — Чермоз», «Очер — Верещагино — Сива».

Срок подачи заявок — до 10 мая, определить победителя должны 15 мая. Начальная (максимальная) цена контракта — 988 млн руб.

Ранее сообщалось о закупке на проведение ремонта 55,1 км региональных автодорог.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.