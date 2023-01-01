Олег Антонов В Прикамье ищут подрядчика на ремонт 55 км региональных автодорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти объявили конкурс на ремонт 55,1 км региональных автомобильных дорог общего пользования Прикамья в 2023 – 2024 годах. Заказчиком работ является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

В разыгрываемый лот вошли участок шоссе Космонавтов, дороги «Кукуштан — Чайковский», «Болгары — Юго-Камский — Крылово», «Барда — Куеда», «Оса — Чернушка», «Кунгур — Соликамск», «Пермь — Екатеринбург — Белая гора».

Заявки от участников принимаются до 16 мая. Победителя определят 19 мая. Начальная (максимальная) цена - 988,1 млн руб.

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