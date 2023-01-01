Житель Прикамья сможет накопить на новую «двушку» за 9 лет Поделиться Твитнуть

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет жителю Пермского края придётся копить на двухкомнатную новостройку в регионе, если он не будет ни пить, ни есть и не нести никаких других расходов, а всю свою зарплату откладывать на жильё. Не учитывалась также возможность получить ипотеку, а также проценты по банковскому депозиту, где могли бы храниться средства.

Средняя зарплата (52 тыс. руб.) была взята из открытых данных Росстата, а цена двухкомнатной квартиры в новостройке (примерно 5,4 млн руб.) — из собственных данных портала Mirkvartir.ru.

Выяснилось, что пермяку в режиме строгой экономии придётся копить на новую «двушку» 8,8 лет. Это 18 место в рейтинге российских регионов

На первом месте — житель Мурманской области. Ему придётся экономить всего за 5,1 года. Зарплаты в этом регионе высокие, а квартиры стоят немного ниже среднероссийского уровня.

Менее 6 лет нужно откладывать жителям еще пяти регионов — Ямало-Ненецкого автономного округа (5,3 года), республики Коми (5,6 года), Еврейской автономной области (5,7 года) и Тюменской области (5,8 года).

Менее всего квартиры доступны в Крыму, где на них придется откладывать средства долгих 22,1 года, и в Севастополе — 17,9 года. На полуострове низкие зарплаты и очень высокие цены на недвижимость, разогретые курортниками из других регионов. В числе территорий, которым также не слишком повезло, находятся Краснодарский край (15,4 года), Карачаево-Черкесия (15,2 года), Чечня (14,6 года), Нижегородская и Калининградская области (по 13,8 года).

В среднем россиянин, чья зарплата, согласно официальным данным, составляет 64 191 рубль в месяц, накопит на среднюю двухкомнатную квартиру в новостройке ценой 6 369 604 рубля за 8,3 года.

.Если сравнить с данными четырехлетней давности, то доступность жилья для россиян заметно снизилась. В 2019 году средний срок накопления на квартиру составлял 5 лет.

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