У администрации Пермского края установили противотанковую пушку Это первый объект из выставочной части фестиваля «Оружие Победы» Поделиться Твитнуть

В Перми на площади перед Органным залом, возле краевой администрации, установили 45-миллиметровую противотанковую пушку 53-к — это первый экспонат выставочной части фестиваля «Оружие Победы», сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Фестиваль является одним из флагманских событий региональной программы по празднованию 300-летия Перми. Пушка 53-к, является одним из самых известных видов вооружения, использовавшихся в годы Великой Отечественной войны. Она предназначалась для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника. Пушками были вооружены противотанковые подразделения стрелковых дивизий, а также отдельные истребительно-противотанковые полки и бригады. Они использовались во время боев на Халхин-Голе, польском походе и войне с Финляндией. После появления у противника тяжелых танков и усиления брони у средних, «сорокопятка» чаще применялась как орудие непосредственного сопровождения пехоты. Тогда пермские конструкторы придумали технические решение и смогли удлинить ствол и пушка снова стала эффективным противотанковым орудием. Пушка выпускалась в том числе в Перми, поэтому было решено продемонстрировать её модель ко Дню Победы.

Фестиваль «Оружие Победы» фактически стартует с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона 9 мая. В нём примет участие техника, изготовленная пермскими заводами. Торжественное открытие выставок вооружений в рамках фестиваля на двух городских площадках состоится накануне Дня города, 10 июня, а для посещения всеми желающими они будут доступны с 11 июня. В социокультурном пространстве «Завод Шпагина» будет представлено порядка 400 экспонатов — гаубицы, пушки, минометы, станки, авиационные и ракетные двигатели, элементы бронепоездов — как оригиналы, так и копии. Вторая выставка будет организована в Музее пермской артиллерии, в нее войдут 48 экспонатов. Планируется, что там можно будет увидеть, как боевые машины, выпущенные пермскими заводами в прошлые десятилетия, так и современные, а также иные разработки предприятий, которые работали во время Великой Отечественной войны, таких как «Пермские моторы», «Сорбент», «Телта» и других.

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