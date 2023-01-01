Максим Артамонов В Перми для патриотического фестиваля «Оружие Победы» подготовят 400 экспонатов В центре города на 9 мая будут выставлены пушки и миномёты Поделиться Твитнуть

В рамках флагманского фестиваля к 300-летию Перми «Оружие Победы» чиновники планируют подготовить 400 экспонатов военной техники. Это гаубицы, пушки, минометы, элементы бронепоездов — как оригиналы, так и копии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

В День Победы на площадке у Театра-Театра планируется разместить военную технику, которая простоит там до вечера.

Ещё две выставки в рамках фестиваля откроются накануне празднования юбилея. Так, на территории бывшего завода Шпагина в цехе №5 будет представлено порядка 400 экспонатов. Там будут представлены пушки, снаряды, пороховые заряды для «Катюш» и другая военная продукция, выпускавшаяся в Прикамье разное время.

В Музее пермской артиллерии можно будет увидеть 48 экспонатов. Там же разместится выставка, посвящённая выдающимся пермским конструкторам артиллерии, авиационной и ракетно-космической техники.

Фестиваль «Оружие Победы» будет проходить с 9 мая до октября.

Идею фестиваля краевые власти объясняли тем, что для них «важно сохранить память о вкладе военно-промышленного комплекса Пермского края в развитие страны, о рабочих подвигах земляков, показать уникальные разработки наших инженеров и конструкторов».

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