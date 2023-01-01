В Прикамье в селе Бершеть загорелись деревянные строения Поделиться Твитнуть

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Вечером 6 мая в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в селе Бершеть. Как рассказали в ведомстве, загорелась сухая трава и деревянные строения (какие именно, не уточняется). В соцсетях появились фото и видео, на которых видно, что также загорелись поля и деревья.

К тушения пожара выехали 25 человек личного состава и 5 единиц техники.

Время локализации пожара в 20:07 местного времени. Погибших и пострадавших нет.

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