В Прикамье закрыли роддом для беременных с COVID-19 Поделиться Твитнуть

В Краснокамске на дезинфекцию закрыли роддом, куда в период пандемии привозили беременных женщин с признаками коронавируса. Об этом изданию 59.ru сообщили в минздраве Пермского края.

Теперь всех пациенток с респираторными инфекциями, включая COVID-19, будут госпитализировать в Городскую клиническую больницу им. М.А. Тверье. В ведомстве пояснили, что в данном лечебном учреждении более современное оборудование и много профильных специалистов.

Остальные беременные женщины из Краснокамска будут направляться в больницу им. Гринберга или Пермский краевой перинатальный центр в зависимости от наличия или отсутствия патологии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии COVID-19.

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