Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии COVID-19
За три года в Пермском крае от коронавируса погибли более 9,3 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении пандемии коронавируса COVID-19, об этом 5 мая объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Между тем, такое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он.
С тех пор новым коронавирусом в мире заразились 687,6 млн человек, 6,8 млн скончались, 20,6 млн болеют в настоящий момент.
В России COVID-19 перенесли 22,8 млн жителей, 398,4 тыс. россиян умерли. В Пермском крае, по данным на 5 мая, коронавирусом болели 472,5 тыс. человек, 9,3 тыс. из них погибли.
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