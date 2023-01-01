Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии COVID-19 За три года в Пермском крае от коронавируса погибли более 9,3 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении пандемии коронавируса COVID-19, об этом 5 мая объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Между тем, такое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

С тех пор новым коронавирусом в мире заразились 687,6 млн человек, 6,8 млн скончались, 20,6 млн болеют в настоящий момент.

В России COVID-19 перенесли 22,8 млн жителей, 398,4 тыс. россиян умерли. В Пермском крае, по данным на 5 мая, коронавирусом болели 472,5 тыс. человек, 9,3 тыс. из них погибли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.