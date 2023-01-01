Кадеты пермской школы №136 будут представлять Пермский край на «Параде Памяти» в Самаре Поделиться Твитнуть

Сегодня, 6 мая, на площади перед памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу состоялся конкурс «Смотр строя — Парад Памяти» с участием 500 кадетов Пермского края.

Конкурс строя среди учащихся кадетских и суворовских учебных заведений Прикамья проводится в 9-й раз. По итогам смотра победители получают право представлять Пермский край 7 ноября 2023 г. на самарском «Параде Памяти» — крупнейшем патриотическом событии Приволжского федерального округа. «Парад Памяти» посвящён шествию в Куйбышеве (так тогда называлась Самара) 7 ноября 1941 года. С того парада его участники уходили сразу на фронт. Отметим, кадеты и суворовцы Пермского края участвуют в «Параде Памяти» в Самаре с 2014 года.

В предыдущие годы «Смотр строя — Парад Памяти» проходил на площади перед ДК им. Кирова. Однако в этом году организаторы решили изменить традицию и перенести место прохождения команд. Дело в том, что 11 марта 2023 года исполнилось 80 лет с даты основания Уральского добровольческого танкового корпуса.

На конкурс строя заявились 15 команд из кадетских школ и классов учебных заведений Пермского края. Всего строем по ул. Сибирской в этот день прошли более 500 юных кадетов из Перми, Нытвенского, Пермского, Кунгурского, Октябрьского, Уинского, Осинского, Добрянского, Чернушинского, Сивинского, Губахинского и Кочевского округов. Почетными гостями мероприятия стали воспитанники Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса А.В. Суворова — они открывали каждый из этапов конкурса.

Помимо традиционного прохождения команд строевым шагом, в этом году также оценивались показательные выступления знаменных групп участников парада. Дополнительно в рамках проекта для кадетов организован ряд семинаров по истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Совместно с «Молодой Гвардией Единой России» по итогам семинаров проведена игра «РосКвиз» на знание истории корпуса. Еще ребята возложили цветы к Вечному огню перед памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу и почтили память потомков минутой молчания.

Жюри конкурса стали: председатель жюри, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, Герой России, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, заместитель директора по воспитательной работе Пермской кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» Сергей Климов, воспитатель (командир взвода) «Пермского президентского кадетского училища им. героя России Ф. Кузьмина Войск Национальной гвардии Российской Федерации» Иван Важесов и старший воспитатель «Пермского Суворовского Военного училища Министерства Обороны Российской Федерации» Константин Бойцов.

Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, для кадетов «Смотр строя — Парад Памяти» — это не только демонстрация строевых навыков, но и важное патриотическое и образовательное событие.

«В наши дни, когда в ходе СВО потомки героев Великой Отечественной войны борются с современными нацистами, особенно важно знать подлинную историю той войны, значения участия в ней нашей страны и нашего народа. Одна из важных вех этой истории — создание Уральского добровольческого танкового корпуса как пример настоящего патриотизма и самоотверженности уральцев. Сегодняшние кадеты — их потомки. Выбрав своим делом жизни защиту нашего Отечества, они должны быть достойны памяти своих героических предков», — говорит Вячеслав Григорьев.

По итогам смотра победителем стала команда пермской школы №136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина. Подразделение с допрофессиональной правовой и военной подготовкой. Основным направлением школы является подготовка детей и молодёжи к правоохранительной и военной службе, а также к службе в иных силовых структурах Российской Федерации.

«Смотр строя — парад Памяти» проводится в рамках конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» и организуется региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края совместно с АНО развития молодежных инициатив «Альянс работающей молодежи». В этом году, юбилейном для Перми, смотр проводится еще и совместно с патриотическим фестивалем «Оружие победы». Участникам рассказали о том, какой вклад ВПК Прикамья вносил и вносит в победы нашей страны последние 300 лет, вручили памятные подарки с напутственными словами губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и пригласили посетить другие мероприятия фестиваля, в частности новую экспозицию на заводе Шпагина.

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