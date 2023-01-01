Максим Артамонов В Перми первым замом главы Мотовилихи в статусе и.о. стал юрист из Ижевска Григорий Трипалин займёт место Юрия Трухина Поделиться Твитнуть

Должность первого заместителя главы Мотовилихинского района Перми в статусе исполняющего обязанности занял юрист из Ижевска Григорий Трипалин. Он сменил на этом посту бывшего спикера Краснокамской думы Юрия Трухина, который покинул должность зама главы 3 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Юрий Трухин был первым заместителем главы Мотовилихинского района с конца ноября 2021 года. С января по март этого года он исполнял обязанности руководителя района, а затем стал первым замом нового главы Игоря Сальникова.

Григорий Трипалин окончил Уральскую юридическую академию в 2018 году, а затем работал юристом в Ижевске.

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