Максим Артамонов
В Перми первым замом главы Мотовилихи в статусе и.о. стал юрист из Ижевска
Григорий Трипалин займёт место Юрия Трухина
Должность первого заместителя главы Мотовилихинского района Перми в статусе исполняющего обязанности занял юрист из Ижевска Григорий Трипалин. Он сменил на этом посту бывшего спикера Краснокамской думы Юрия Трухина, который покинул должность зама главы 3 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации района.
Юрий Трухин был первым заместителем главы Мотовилихинского района с конца ноября 2021 года. С января по март этого года он исполнял обязанности руководителя района, а затем стал первым замом нового главы Игоря Сальникова.
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