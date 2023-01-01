Максим Артамонов Мэр Перми объяснил назначение Игоря Сальникова главой Мотовилихи Чиновник стал и.о. района с 1 марта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

Во время прямого эфира ВКонтакте пермский градоначальник Алексей Дёмкин ответил на вопрос зрителей, почему на должность главы Мотовилихинского района Перми назначен «варяг». Речь идёт о бывшем мэре города Верхняя Салда Игоре Сальникове.

«Это уроженец Перми, который здесь учился, вырос. У него здесь проживают родители. Он поколесил по территории нашей необъятной родины, попробовал себя в разных должностях и профессиях. И я рад, что он откликнулся на моё предложение. Я уверен, что он как пермяк чётко знает и понимает все вопросы, которые стоят у нас в городском хозяйстве», — прокомментировал вопрос Дёмкин.

Напомним, с 1 марта Игорь Сальников назначен и.о. главы Мотовилихинского района Перми. О назначении Сальникова на этот пост СМИ писали ещё в начале февраля. Прежний глава района Александр Хаткевич ушёл из администрации 9 января в связи с истечением контракта. Тогда и.о. главы администрации района стал первый замглавы Юрий Трухин.

Игорь Сальников родился в 1977 году в Перми. В 1999-м окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Советского Союза Чуйкова (ВКИУ), в 2001 году — Современный гуманитарный институт, а в 2007-м — Финансовую академию при Правительстве РФ. С конца 2021 года возглавлял администрацию Верхней Салды.

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