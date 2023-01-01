Максим Артамонов

Стали известны подробности ДТП с участием двух патрульных машин и «Лады Гранты» в центре Перми

Виновнику аварии грозит арест на 15 суток

Поделиться
ДТП Пермь авария дпс

Фото: ТГ-канал "ЧП Пермь"

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали подробности аварии, которая произошла сегодня утром в центре Перми. По данным ведомства, около 5 утра наряд полка ДПС нёс службу на территории города, когда инспекторы заметили автомобиль «Лада Гранта» (ВАЗ-2115), который двигался зигзагообразно по проезжей части. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал это требование и попытался скрыться.

Во время преследования водитель ВАЗа не предоставил преимущество на дороге патрульным автомобилям и врезался в них. В результате аварии автомобили ДПС и Lada Granta получили механические повреждения. Водитель отечественной легковушки также получил травмы.

ДТП Ленина авария

Фото: ТГ-канал "ЧП Пермь"

Как выяснилось, за рулём «Лады» был молодой человек 2002 года рождения без водительского удостоверения. От медицинского освидетельствования он отказался. После задержания в отношении водителя было составлено несколько протоколов об административном правонарушении. Также ему грозит административный арест до 15 суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться