Максим Артамонов Стали известны подробности ДТП с участием двух патрульных машин и «Лады Гранты» в центре Перми Виновнику аварии грозит арест на 15 суток Поделиться Твитнуть

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали подробности аварии, которая произошла сегодня утром в центре Перми. По данным ведомства, около 5 утра наряд полка ДПС нёс службу на территории города, когда инспекторы заметили автомобиль «Лада Гранта» (ВАЗ-2115), который двигался зигзагообразно по проезжей части. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал это требование и попытался скрыться.

Во время преследования водитель ВАЗа не предоставил преимущество на дороге патрульным автомобилям и врезался в них. В результате аварии автомобили ДПС и Lada Granta получили механические повреждения. Водитель отечественной легковушки также получил травмы.

Как выяснилось, за рулём «Лады» был молодой человек 2002 года рождения без водительского удостоверения. От медицинского освидетельствования он отказался. После задержания в отношении водителя было составлено несколько протоколов об административном правонарушении. Также ему грозит административный арест до 15 суток.

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