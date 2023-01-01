Максим Артамонов

В центре Перми две патрульные машины полиции и «Лада Гранта»  попали в серьёзное ДТП

Авария случилась рано утром

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авария полиция ДПС

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

Сегодня утром три автомобиля оказались участниками серьёзного ДТП: две патрульные машины полиции и «Лада Гранта» столкнулись в центре Перми. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь».

На фотографиях, опубликованных в канале, видны три автомобиля после аварии, которые стоят на прекрёстке улиц Ленина и Газеты Звезда. Сообщается, что ДТП произошло около 5 утра. Больше всего пострадал автомобиль «Лада Гранта».

Информация о пострадавших не уточняется.

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