Максим Артамонов
На улицах Перми появились первые билборды с юбилейным слоганом «Всё реально!»
На баннерах изображены знаковые места и символы Пермского края
Во всех районах города появились билборды со слоганом 300-летия Перми «Всё реально!». На них исторические факты о достижениях пермяков и самого города в сфере промышленности и культуры.
Визуальный ряд билбордов был подготовлен АНО «Агентство новых технологий». Он включает знаковые места, события и личности Перми: вид на набережную и Спасо-Преображенский кафедральный собор, где располагается художественная галерея; авиадвигатель ПД-14, импресарио Сергей Дягилев и др.
Первые билборды появились накануне 9 мая. Как отметили в оргкомитете «Пермь 300», они в том числе иллюстрируют роль региона в военно-промышленном комплексе страны. На некоторых из них изображён памятник «МиГ на взлете»: сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, установленный в честь 80-летия Пермского моторного завода. Двигатели этих самолётов производились в Перми.
На некоторых билбордах — изображение Земли из космоса. Это отсылка к заводу «Протон-ПМ», которое является ведущим предприятием российской космической отрасли.
Напомним, в конце декабря прошлого года оргкомитет «Пермь-300» утвердил слоган юбилея — «Всё реально!». Как пояснила председатель комитета Наталья Галкина, «на разработку слогана ушло немало времени», и после регионального экспертного совета и заочного голосования была выбрана эта фраза.
Галкина тогда сказала, что «это очень мотивирующий слоган и хорошо ложится на всю событийную линейку празднования юбилея".
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