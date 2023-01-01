Дмитрий Махонин вручил госнаграды трём прикамцам за выполнение боевых задач на СВО Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 5 мая пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны (ВОВ), тружениками тыла, а также участниками СВО, локальных войн и представителями молодежных объединений.

Губернатор поздравил всех с предстоящим Днем Победы и отметил, что значимость подобных встреч растёт с каждым годом. «Прежде всего, общение разных поколений позволяет обменяться мнениями, старшим — поделиться с молодыми своим опытом, знаниями об исторических событиях, о патриотизме и любви к Родине», — подчеркнул Махонин.

Отдельно участники встречи обсудили проекты по сохранению исторической памяти молодежных патриотических объединений.

Заместитель командира студенческого поискового отряда «Поднимая знамя», член регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Пермском крае Юлия Чернышева сообщила, что участники отряда работают в музеях, архивах, ведут просветительскую деятельность.

Руководитель ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Руслан Шамсутдинов сообщил, что ребята, которые задействованы в различных просветительских проектах, являются проводниками знаний и опыта в свои молодежные сообщества.

О своих объединениях ветеранам и остальным участникам также рассказали ребята из «Российских Студенческих Отрядов» и всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Кроме того, во время встречи Дмитрий Махонин вручил государственные награды участникам СВО.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга орденом Мужества награжден майор запаса Андрей Шикалов. Медали «За отвагу» вручены старшине запаса Виталию Али оглы Мамедову и майору запасу Владимиру Онегину.

Андрей Шикалов, участник военных действий в Афганистане, рассказал, что на СВО пошел добровольцем вслед за сыном. Участвовал в боевых действиях на Лисичанском направлении. Совместно с другими бойцами ликвидировал прорыв противника на своем участке обороны. «Сначала меня не хотели брать из-за возраста, 58 лет мне. Как только появилась возможность — пошел в добровольцы. Мы обязательно победим. Пусть все ваши родственники, товарищи вернулись домой. С наступающим праздником!», — добавил он.

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