Максим Артамонов В Пермском крае рецидивист похитил девочку и привязал её к дереву в лесу До этого он напал на тренера по спортивному ориентированию Поделиться Твитнуть

Скриншот видео издания "360"

В Перми суд вынес приговор в отношении мужчины, который 15 июля прошлого года напал на группу юных спортсменов, угрожал тренеру, похитил девочку и привязал её к дереву в лесу. Об этом сообщает издание «360», опубликовавшее видео из зала суда. Злоумышленника осудили на 11 лет колонии особого режима.

Инцидент произошёл в посёлке Тёплая Гора Пермского края во время тренировки по спортивному ориентированию. На группу детей и женщину-тренера напал мужчина с ножом. Во время занятий он подошёл к женщине и начал её оскорблять. При этом в руках у него был нож. Подросткам удалось скрыться в стенах школы, а тренеру в течение получаса пришлось «бороться за свою жизнь».

По данным «360», 42-летний злоумышленник также похитил 13-летнюю девочку и насильно удерживал её в лесу. Он увёл ребёнка, угрожая ей ножом, заставлял пить алкоголь и курить сигареты, привязал к дереву. Однако ночью девочка смогла освободиться и убежать.

Осуждённый полностью признал свою вину.

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