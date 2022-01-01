В Пермском крае на юных спортсменов и тренера напал мужчина с ножом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В посёлке Тёплая Гора Пермского края во время тренировки по спортивному ориентированию на группу детей и женщину-тренера напал мужчина с ножом. Об инциденте сообщило издание «КП -Пермь».

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности инцидента. По предварительным данным, к тренеру во время занятий подошёл не вполне вменяемый мужчина и начал её оскорблять. При этом в руках у него был похожий на нож предмет. Подросткам удалось скрыться в стенах школы, а тренеру в течение получаса пришлось «бороться за свою жизнь».

Сообщается, что позднее неадекватный мужчина был задержан на одной из автодорог местными жителями, его передали полицейским. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.