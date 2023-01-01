Елена Синица
В Перми назвали дату открытия купального сезона
Он продлится до 31 августа
В Перми объявили дату открытия купального сезона. Официально дан старт будет 15 июня. Такое постановление опубликовано на сайте городской администрации.
«Администрация города Перми постановляет: установить ежегодную продолжительность купального сезона на водных объектах в границах города Перми с 15 июня по 31 августа», — говорится в опубликованном постановлении.
Напомним, что в прошлом году официально к числу безопасных отнесли только три пермских пляжа: у Камского моста, у Мотовилихинского пруда и на ГамГЭС.
Ранее сообщалось, что в Пермском округе на торги выставят участки для организации пляжного отдыха. Новые пляжи могут появиться в пяти населённых пунктах.
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