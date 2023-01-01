Елена Синица В Перми назвали дату открытия купального сезона Он продлится до 31 августа Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Перми объявили дату открытия купального сезона. Официально дан старт будет 15 июня. Такое постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Администрация города Перми постановляет: установить ежегодную продолжительность купального сезона на водных объектах в границах города Перми с 15 июня по 31 августа», — говорится в опубликованном постановлении.

Напомним, что в прошлом году официально к числу безопасных отнесли только три пермских пляжа: у Камского моста, у Мотовилихинского пруда и на ГамГЭС.

Ранее сообщалось, что в Пермском округе на торги выставят участки для организации пляжного отдыха. Новые пляжи могут появиться в пяти населённых пунктах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.