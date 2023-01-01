В Пермском округе на торги выставят участки для организации пляжного отдыха Новые пляжи могут появиться в пяти населённых пунктах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Пермского муниципального округа сформировала пять земельных участков для развития пляжного отдыха. Все территории расположены на берегах рек. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Первый участок площадью 4,72 га расположен в Кукуштанском сельском поселении на берегу реки Бабки недалеко от СНТ «Эра». Второй находится в деревне Карасье Хохловского сельского поселения (7,4 тыс. кв. м) на берегу Камы. Третий участок (12,5 га) расположен в Сылвенском сельском поселении, в 123 м севернее села Троица. Участок в деревне Петровка (Култаевское сельское поселение) площадью 7,58 га находится на берегу Мулянки. Пятая территория, в Заболотском сельском поселении, выделена на берегу речки Чумкосны.

В настоящее время власти готовятся выставить участки на торги.

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