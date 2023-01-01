В выходные в Пермском крае ожидается резкое похолодание до ноля градусов В некоторых районах пройдёт мокрый снег Поделиться Твитнуть

С 7 мая в Пермском крае ожидается резкое похолодание на 10 градусов. На севере региона возрастёт вероятность ночных заморозков и осадков в виде дождя и снега. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 6 мая, в Пермском крае ещё сохранится тёплая погода: ночью будет +6...+11°, днём +19...+24°, в Перми до +21°. Однако по северо-западу температура уже не будет превышать в дневные часы +9...+14°. Вероятны усиление ветра до 14 м/с.

В воскресенье, 7 мая, ночью столбики термометров по северо-западу опустятся до 0...+5°, вероятны осадки в виде дождя и снега. Днём на всей территории края будет не выше +10...+15°, по северу и в горах +5...+10°. В Перми прогнозируется умеренный дождь, температура ночью составит +7...+9°, днём +10...+12°.

Холодная погода сохранится 8 и 9 мая.

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