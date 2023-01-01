Алёна Бронникова В заповеднике «Вишерский» досрочно запустят речной трамвайчик Стоимость прогулки до Ветлана от 300 рублей Поделиться Твитнуть

фото: заповедник Вишерский

В Пермском крае с 6 мая по Вишере начнёт ходить одиннадцатиместный речной трамвайчик. В официальной группе природного заповедника «Вишерский» сообщается о том, что пробные рейсы запустят в 2023 году раньше срока. Обычно трамвай начинал курсировать с конца мая.

«Прогулочный трамвайчик заповедника «Вишерский» начинает свою работу раньше срока. Старт пробных рейсов — 6, 7, 8 и 9 мая. Вы можете прокатиться по излюбленному маршруту наших гостей — до Ветлана», — пишут авторы группы.

Полуторачасовая прогулка начинается от пос. Набережный в Красновишерском городском округе по маршруту до камня Ветлан и обратно. Продажа билетов уже началась, стоимость варьируется от 300 до 600 руб.

Напомним, в этом году было принято решение увеличить количество прогулочных рейсов до 17 поездок в месяц. Летом, кроме Ветлана, можно будет прокатиться до камня Говорливый и Вишерогорска.





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