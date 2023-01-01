Заповедник Вишерский увеличит количество прогулочных рейсов до Ветлана В месяц планируется до 17 поездок Поделиться Твитнуть

фото: заповедник Вишерский

В сезон «Лето — 2023» планируется увеличить количество прогулочных рейсов на речном трамвайчике на популярном туристическом маршруте по Вишере от Красновишерска до горы Ветлан, об этом сообщили в пресс-службе Вишерского заповедника.

«Мы учли все пожелания и увеличили число рейсов по вашему любимому маршруту — до Ветлана. В этом году мы запланировали 17 поездок до Ветлана в месяц. Время прогулки — 1 час 30 минут», — говорится в сообщении.

Более длительные рейсы тоже остались в расписании речного трамвайчика, но их число сократилось.

Так, прогулка до камня Говорливый будет назначаться один раз в неделю. Её продолжительность составит 5 часов. А рейс до Вишерогорска будет всего один в месяц. Время прогулки — 8 часов.

Туристам также рекомендуют бронировать места заранее.

«Речные прогулки по живописной Вишере никого не оставляют равнодушным, значит будет высокий спрос на рейсы», — уверены в заповеднике.

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