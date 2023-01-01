Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Полиция задержала автора пьесы «Антигона», написанной специально для пермского театра Женю Беркович обвиняют в оправдании терроризма Поделиться Твитнуть

"Антигона" в Театре-Театре

Никита Чунтомов

Целый ряд telegram-каналов и других интернет-медиа сообщают об аресте режиссёра, драматурга и поэтессы Жени Беркович.

Поводом для возбуждения уголовного дела по оправданию терроризма стал спектакль «Финист — ясный сокол», который Беркович поставила в 2020 году и который в 2022 году получил две Национальных театральных премии «Золотая маска». В спектакле рассказывается о российских женщинах, решивших заочно выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию.

Кроме Беркович, была задержана автор пьесы Светлана Петрийчук.

В Пермском Театре-Театре идёт спектакль «Антигона» по пьесе, написанной Женей Беркович специально по заказу театра. В 2022 году он получил три «Золотые маски».

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