«Т Плюс» с 4 мая завершила отопительный сезон в Краснокамске и посёлке Майский Поделиться Твитнуть

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Отопительный сезон 2022-2023 годов в городе Краснокамске и посёлке Майский завершён с 4 мая 2023 года. Соответствующее постановление принято администрацией Краснокамского городского округа.

С учетом погодных условий, энергетики района тепловых сетей № 5 Пермских тепловых сетей произвели отключение отопления в домах и учреждениях. На основании постановления администрации, в случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха энергетики «Т Плюс» по технологической возможности готовы обеспечить подачу теплоэнергии на нужды отопления в социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Теплоисточник Закамская ТЭЦ-5, котельные и ЦТП переводятся в летний режим работы. В ходе подготовки к отопительному сезону энергетики «Т Плюс» проведут профилактику 146,5 км теплопроводов в Краснокамском городском округе. Будет проверено оборудование ТЭЦ и котельных. Эти меры позволят стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой будущей зимой.

Пермские тепловые сети с апреля 2023 года обслуживают теплосетевой комплекс посёлка Майский Краснокамского городского округа по концессии. Соглашение об этом заключили Пермский филиал ПАО «Т Плюс», администрация Краснокамского городского округа и Правительство Пермского края. В управление «Т Плюс» перешли 22,5 км теплосетей в 2-х трубном исчислении и 3 ЦТП. По документу «Т Плюс» инвестирует в развитие теплоснабжающей системы Майского 200 млн рублей до 2041 года.

Напомним, по решению Правительства Российской Федерации с 1 января 2024 года Краснокамский городский округ (Пермский край) отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла позволит компании вложить в развитие тепловой инфраструктуры города 3,4 млрд рублей до 2041 года. Большая часть средств — 2,8 млрд рублей — будет направлена на модернизацию теплосетевых объектов, расположенных в Краснокамске и поселке Майский.

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