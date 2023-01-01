В мэрии Перми напомнили о репетиции парада 4 мая и изменениях в движении транспорта По Октябрьской площади нельзя будет проехать с 19:30 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в связи с репетицией Парада Победы 4 мая с 19:30 до 23:00 будет полностью остановлен проезд машин через Октябрьскую площадь.

На это время в центре города изменится движение транспорта. Так, конечной остановкой автобусных маршрутов №10 и №41 станет «ЦУМ».

Автобусы маршрутов №50, №51, №60, №71 будут следовать в объезд перекрываемого участка. По направлению к Каме автобусы проследуют по улицам Луначарского, Газеты «Звезда», Екатерининской, Комсомольскому проспекту. В обратном направлении по улицам Ленина, Газеты «Звезда», Пушкина.

Автобусы №33, №14, №68 проследуют по улице Ленина и Сибирской в направлении от «ЦУМа», в направлении центра города по ул. Екатерининской. Маршрут №71 в направлении микрорайона Крохалева будет совершать посадку на остановке «Улица Газеты Звезда» по ул. Пушкина.





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