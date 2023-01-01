В Пермском крае в День Победы запретят розничную продажу алкоголя Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края в День Победы 9 мая запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

В мэрии напомнили, что в Прикамье с 2011 года действует постановление краевого правительства, устанавливающее перечень выходных и праздничных дней, когда на территории региона ограничивается реализация спиртных напитков. 9 мая в ходить в этом список.

За нарушение данного постановления предусмотрены штрафы: для должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 300 тыс. руб.

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