Максим Артамонов В Пермском крае остановлены поиски 17-летнего подростка Он ушёл из дома 23 апреля Поделиться Твитнуть

В Прикамье завершён розыск 17-летнего подростка в чёрной куртке из Кунгурского округа. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали волонтёры поискового отряда «Регион59» .

Мальчика нашли живым. Подробности не сообщаются.

Напомним, 23 апреля около 15:00 подросток ушёл из дома в посёлке Комсомольский Кунгурского округа и пропал.

В момент пропажи он был одет в чёрные куртку и штаны, коричневые кроссовки.

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