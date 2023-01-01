Максим Артамонов
В Пермском крае остановлены поиски 17-летнего подростка
Он ушёл из дома 23 апреля
В Прикамье завершён розыск 17-летнего подростка в чёрной куртке из Кунгурского округа. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали волонтёры поискового отряда «Регион59» .
Мальчика нашли живым. Подробности не сообщаются.
Напомним, 23 апреля около 15:00 подросток ушёл из дома в посёлке Комсомольский Кунгурского округа и пропал.
В момент пропажи он был одет в чёрные куртку и штаны, коричневые кроссовки.
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