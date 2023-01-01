В Пермском крае вторые сутки ищут пропавшего 17-летнего подростка Житель пос. Комсомольский не вернулся домой 23 апреля Поделиться Твитнуть

В Пермском крае развёрнуты поиски пропавшего без вести 17-летнего Игоря Ставских. Житель поселка Комсомольский Кунгурского МО ушёл из дома около 15 час. 23 апреля и до сих пор не вернулся. Местонахождение его неизвестно. Об этом сообщили в соцсетях волонтёры поискового отряда «Регион59» и попросили сделать максимальный репост.

Приметы подростка: худощавое телосложение, рост около 170 см, тёмные волосы, был одет в черные куртку и штаны, коричневые кроссовки. Всех, кому что-либо известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; 8-912-880-41-60 — волонтёры.

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