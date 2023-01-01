Трёх жителей Прикамья задержали при хищении нефти из нефтепровода Прокуратура направила в суд уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей региона. Они обвиняются по статье Уголовного кодекса «Покушение на кражу группой лиц, в крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, летом 2022 года обвиняемые, вступив между собой в преступный сговор, совершили хищение нефти из нефтепровода в Кунгурском муниципальном округе. С помощью специальных приспособлений они выкачали около 30 куб. м горючей жидкости. Стоимость похищенного составила свыше 640 тыс. руб.

Отмечается, что распорядиться похищенным злоумышленники не успели, они были задержаны на месте преступления.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд Кунгура для рассмотрения по существу.

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