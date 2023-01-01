Максим Артамонов В Перми объявлен аукцион на поиск подрядчика по изъятию недвижимости для строительства трассы в Мотовилихе Цена контракта — более 21 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края разместило электронный аукцион по поиску подрядчика для подготовки документации по изъятию в госсобственность недвижимости для строительства второго участка автомобильной дороги ТР-53.

Речь идёт о переходе ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная. Второй этап строительства — это участок от ул. Грибоедова до моста через реку Чукулайка.

Заказчиком выступило КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Начальная цена контракта — 21 млн 333 тыс. руб.

Заявки принимаются до 5 мая, а итоги конкурса подведут 11 мая.

По условиям договора, работы должны быть выполнены за 330 дней со дня заключения контракта.

В обязанность подрядчика входит формирование перечня недвижимого имущества на основании документации по планировке территории. На каждый объект недвижимого имущества должна быть получена достоверная информация о госрегистрации прав. Если в ЕГРН нет сведений о зарегистрированных правах, то подрядчик должен установить правообладателей и провести с ними переговоры, чтобы подготовить документы об изъятии.

Напомним, в ноябре прошлого года на девять месяцев, до 5 августа 2023 года, было остановлено движение всех видов транспорта по ул. Уинской — участок от ул. Юрша до дома № 9 по ул. Старцева. Объезд участка возможен по ул. Пушкарской.

Перекрытие связано со строительством I этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная».

В рамках второго этапа строительства будет продлён проспект Октябрят. Чтобы сделать дорогу, чиновникам требуется изъять около 100 земельных участков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.