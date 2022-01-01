В Перми на два года ограничили движение транспорта по ул. Локомотивной На девять месяцев закрыто движение на участке ул. Уинская Поделиться Твитнуть

В минтрансе Прикамья опубликовали схемы движения транспорта в зонах дорожного строительства на ул. Уинская и ул. Локомотивная в Перми. Их участки закрылись для движения автомобилей с 0 часов 4 ноября

Так, до 5 августа 2023 года остановлено движение всех видов транспорта по ул. Уинской - участок от ул. Юрша до дома №9 по ул. Старцева. Объезд участка возможен по ул. Пушкарской.

Перекрытие связано со строительством 1 этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной».

Почти на два года, до октябрь 2024-го, меняется движение машин по ул. Локомотивной в районе пересечения с ул. 2-я Шоссейная. Движение транспорта в сторону ДКЖ организуется по временным полосам правее ул. Локомотивной. Движение в направлении вокзала "Пермь-2" осуществляется по встречным полосам ул. Локомотивной.

Перекрытие связано со строительством дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.