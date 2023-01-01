Алёна Бронникова В инфекционном отделении Чусовской больницы будет назначен новый заведующий Вопреки опасениям жителей, стационар не закроется Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Городская больница им. В.Г. Любимова в Чусовском городском округе в апреле осталась без заведующего инфекционным отделением. В telegram-канале Минздрава Пермского края сообщили, что стационар закрывать не планируется.

В апреле в местных соцсетях появилась информация о том, что отделение больницы, рассчитанное на 20 мест, могут закрыть из-за ухода заведующего Максима Бакаева. Жители были возмущены этой новостью, городской администрации и краевому минздраву стали поступать обращения с просьбами не закрывать отделение.

«Руководство должно улучшать работу сотрудников, стимулировать их добросовестный труд. Закрыть проще всего. Не дай бог вспышку любой инфекции — это же катастрофа. Вот тогда забегают и опять будут искать крайних», — возмутилась подписчица группы «Чусовой» на сайте «ВКонтакте» Елена Козина.

«В Чусовом закрывают инфекционное отделение. Причина — уход врача-инфекциониста. Совсем недавно губернатор Пермского края заявил, что строительство новой поликлиники в Чусовом позволит людям проходить осмотры и лечение, не покидая город. Новая поликлиника — это здорово, но где же кадры для старых стационаров? Куда люди должны обращаться Что-то же надо делать», — написала обеспокоенная жительница Чусового Натали Сайранова в сообществе «Министерство здравоохранения Пермского края».

В ведомстве пояснили, что закрывать отделение не будут. Администрация активно ищет замену ушедшему коллеге и уже рассматривает несколько кандидатур.

«Закрывать инфекционное отделение в больнице не планируется. В настоящее время администрация больницы и Минздрав Пермского края прилагают необходимые усилия по поиску нового заведующего. В частности, ожидаются ответы от нескольких врачей, готовых приехать для работы в Чусовой и возглавить отделение», — сообщили в пресс-службе 3 мая.

В данный момент в Чусовом строится новая поликлиника, расситанная на 400 посещений в смену. Общая стоимость объекта составляет 1 млрд руб. В новом здании разместится диагностическая база, отделение реабилитации, дневной стационар, центр амбулаторной онкологической помощи. К медучреждению будет прикреплено около 47 тыс. местных жителей.





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